India: Chhattisgarh, salgono a quattro le vittime dello scontro tra polizia e ribelli maoisti (4)

- L'esecutivo rivendica i progressi registrati contro il naxalismo grazie a una strategia su più fronti, incentrata sulle misure di sicurezza, ma comprendente anche interventi per lo sviluppo e garanzia di diritti per le comunità locali. Le misure di sicurezza includono l'assistenza agli Stati colpiti fornita dalle Forze centrali di polizia armata (Capf), la costruzione di stazioni di polizia fortificate, i fondi per la modernizzazione delle dotazioni di polizia, la condivisione di informazioni di intelligence. Sul lato dello sviluppo, oltre ai programmi nazionali per le infrastrutture, l'istruzione, la sanità, la formazione di competenze, sono state attuate iniziative specifiche riguardanti la rete viaria, le telecomunicazioni, le risorse umane, la rete bancaria e postale, con un focus sui distretti più colpiti. (Inn)