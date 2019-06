Grecia: leader opposizione Mitsotakis, astensione dal voto è la rovina della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione politica di centro-destra in Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha esortato tutti i cittadini a recarsi alle urne in occasione delle elezioni parlamentari anticipate della prossima settimana, affermando che “l’astensione è la rovina della democrazia”. “Nessun voto va sprecato”, ha detto, durante un comizio organizzato nel quadro della campagna elettorale ad Evros, nel nord del paese. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano “Kathimerini”, Mitsotakis si è rivolto soprattutto ai giovani, che “non dovrebbero sprecare il loro voto sostenendo partiti e formazioni piccoli, nati e cresciuti in un clima di odio: queste formazioni non hanno alcun ruolo da giocare nella nostra visione”.(Gra)