Venezuela: paesi Brics disponibili a promuovere una soluzione della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del gruppo Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – i cui leader hanno avuto ieri una riunione informale a margine del vertice dei capi di Stato e di governo del G20 di Osaka, in Giappone, sono disponibili a promuovere una soluzione della crisi in Venezuela. Lo ha dichiarato il viceministro delle Finanze russo, Sergej Storchak. “La questione del Venezuela è stata affrontata alla riunione dei Brics, il blocco dei Brics contribuirà il più possibile alla risoluzione di questo processo”, ha riferito l’esponente del governo russo in una conferenza stampa, senza entrare nei dettagli. “Sarebbe un grande passo avanti se le parti in conflitto potessero sedere a un tavolo dei negoziati”, ha osservato. (segue) (Brb)