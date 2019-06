Grecia: commissario Ue Avramopoulos, Mitsotakis sarà ottimo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi i cittadini della Grecia sono finalmente uniti dopo un lungo periodo di estremo populismo, e si apprestano a far ritornare la società civile e il paese alla normalità dal punto di vista istituzionale e democratico. Lo ha dichiarato oggi il commissario europeo per l’immigrazione, Dimitris Avramopoulos, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Ta Nea”. “L’attività svolta dalla Nuova democrazia (Nd) di Kyriakos Mitsotakis è in nome della Grecia, della società civile e soprattutto in nome dell’ormai quasi scomparsa classe media”, ha aggiunto il commissario. Stando alle informazioni diffuse, Avramopoulos si è anche detto convinto del fatto che Mitsotakis “sarà un ottimo primo ministro che sarà in grado di contribuire all’unità sociale e nazionale”. (Gra)