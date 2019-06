Venezuela: ministro del Petrolio Quevedo a Vienna per riunioni Opec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuel Quevedo, ministro del Petrolio del Venezuela e presidente della compagnia petrolifera statale Pdvsa, è giunto oggi a Vienna, accompagnato dal suo gruppo di lavoro, per partecipare alla 176ma riunione della Conferenza dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), alla 15ma riunione del Comitato ministeriale di monitoraggio congiunto e alla sesta riunione dei paesi Opec e non Opec. Lo ha comunicato lo stesso Quevedo via Twitter. Il cartello petrolifero si riunirà il primo e il 2 luglio per analizzare la situazione del mercato e decidere un nuovo adeguamento della produzione. Il rappresentante del governo venezuelano intende denunciare le misure unilaterali e coercitive promosse dal governo degli Stati Uniti nei confronti dei paesi produttori di petrolio. (Brb)