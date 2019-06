G20: Geraci (Lega) a "Nova" su dazi, inverosimili scenari drammatici blocco commercio Stati Uniti-Cina

- Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, ha affermato che sulla questione dazi Stati Uniti-Cina, "la tattica negoziale del presidente Trump è sempre più verbale che effettiva". In una conversazione con "Agenzia Nova", il sottosegretario al Mise in quota Lega, profondo conoscitore di Pechino e Washington, ha spiegato: "Al G20 e si è avuto un tono molto più distensivo, come prevedevo. Si fa la voce grossa per arrivare al tavolo ed ottenere qualche concessione in più. Gli scenari drammatici di blocco del commercio non sono verosimili", ha aggiunto, prima di dedicare un veloce cenno alla vicenda Huawei: "Oggi Trump ha fatto piccola apertura, che è pur sempre un grande segnale". (Rin)