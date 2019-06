Migranti: Zingaretti, tenere insieme umanità sicurezza e legalità, Salvini e Di Maio sabotano questo principio

- "Tenere insieme umanità, sicurezza e legalità deve essere il compito di un governo in una democrazia. Il caso Sea Whatch dice che Salvini e Di Maio hanno la colpa di aver deliberatamente sabotato questo principio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche per questo è urgente fermare questa deriva e continuare a unire un' altra parte d'Italia, costruire un' altra agenda, un' alternativa, vincere e mandarli a casa. Scorciatoie in democrazia non esistono e questo è il nostro compito". Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Rer)