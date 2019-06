Imprese: Geraci (Lega), 100 micro-eccellenze in Sud Italia cercasi, importante promozione per accedere a mercato asiatico

- Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, da Palermo ha raccontato ad "Agenzia Nova" che si trova nel capoluogo siciliano perché un "nostro contatto giapponese sta facendo 'scouting', cercando 100 eccellenze, microimprese artigianali del Sud, per portarle in Giappone, a Tokyo, per una settimana in autunno alla kermesse dedicata ogni anno all'Italia". Geraci ha quindi precisato: "Quest'anno il tema riguarda i piccoli artigiani del Sud Italia. Ho incontrato giorni fa gli imprenditori giapponesi ad Osaka e si tratta di una grande iniziativa, una vetrina, che consente così a piccoli artigiani di mettere un piede nel mercato giapponese che altrimenti gli sarebbe precluso". L'iniziativa promozionale, spiega ancora il sottosegretario, ha "fruttato negli anni passati ricavi medi pari a 25 mila euro ad azienda, ma l'obiettivo - ha puntualizzato - è avere una vetrina, usufruendo dello sponsor dell'Istituto per il commercio estero, per accedere ad un mercato attraverso un canale diverso dalle fiere tradizionali che non funzionano sempre benissimo". Gli artigiani vanno dal sarto al piccolo coltivatore, tutti con prodotti di alta qualità non conosciuti in Asia. "E' bene sapere, infatti, che Giappone e Corea sono trend setter per il resto dell'Asia", ha concluso Geraci. (Rin)