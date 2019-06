Business news: Ue-Vietnam, Consiglio approva accordi commerciali e investimento

- Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato gli accordi commerciali e di investimento Ue-Vietnam, aprendo la strada alla loro firma e conclusione. Lo ha reso noto la Commissione europea. Il commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmstrom, e il ministro rumeno per le imprese, il commercio e l'imprenditorialità Stefan-Radu Oprea firmeranno l'accordo per conto dell'Ue ad Hanoi domenica 30 giugno. Gli accordi mirano a offrire vantaggi senza precedenti alle imprese, ai consumatori e ai lavoratori europei e vietnamiti, promuovendo nel contempo il rispetto dei diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito dell'accordo di Parigi. "Accolgo con favore la decisione presa dagli Stati membri dell'Ue: dopo Singapore, gli accordi con il Vietnam sono il secondo concluso tra l'Ue e un paese del sud-est asiatico e rappresentano pietre miliari ad un maggiore impegno tra l'Europa e la regione ed è anche una dichiarazione politica di due partner e amici che stanno insieme per un commercio aperto, equo e basato sulle regole", ha detto il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker. (Beb)