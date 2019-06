Business news: Vietnam, in calo esportazione riso, -6,3 per cento nei primi cinque mesi dell’anno

- Le esportazioni di riso del Vietnam sono state messe in difficoltà nella prima metà dell’anno dal calo della domanda da parte dei principali importatori, tendenza che dovrebbe continuare anche nel secondo semestre. Lo ha riferito il viceministro dell’Industria e del commercio, Tran Quoc Khanh, intervenendo a una conferenza che si è tenuta a Ho Chi Minh City. Secondo il Dipartimento generale delle dogane, il Vietnam ha esportato 2,76 milioni di tonnellate di riso nei primi cinque mesi dell’anno, il 6,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2018; in termini di valore, il calo è stato ancora più consistente, del 20,4 per cento su base annua, a 1,18 miliardi di dollari. (Fim)