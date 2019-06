Migranti: Salvini, non prendiamo lezioni dalla Francia

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, afferma che "difendere i confini nazionali non è un diritto, ma un dovere. L’Italia - aggiunge - non prende lezioni da nessuno e dalla Francia in particolare: Parigi ha chiuso Schengen, era in prima fila per bombardare la Libia, abbandonava immigrati nei boschi italiani". (Rin)