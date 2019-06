El Salvador: firmato accordo con Osa per progetti di inclusione sociale

- L’Organizzazione degli Stati americani (Osa) e il governo del Salvador hanno firmato ieri un accordo sull’inclusione sociale. L’intesa è stata siglata nel quadro della 49ma assemblea generale dell’Organizzazione, tenutasi a Medellin, in Colombia. Il documento riguarda la formazione di persone appartenenti a comunità vulnerabili o povere, come afro-salvadoregni, indigeni, disabili, Lgbtiq (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender, intersessuali e queer/questioning). Il segretario generale dell’Osa, Luis Almagro, ha sottolineato che la questione dei diritti umani deve essere presente in tutte le politiche attuate dallo Stato. Il ministro degli Esteri di El Salvador, Alexandra Hill, ha affermato che per il governo del presidente Nayib Bukele la difesa dei diritti delle persone più vulnerabili è una priorità. (segue) (Brb)