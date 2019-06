Municipio Roma V: Alleanza popolare ecologista, oggi ennesimo rogo a Prenestino. Zona deve essere controllata da forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È scoppiato un incendio nel quartiere Prenestino, nell'area compresa tra via Teano, via Aversa e via Maddaloni, nel V Municipio di Roma. Il rogo è scoppiato verso le 16. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco assistite da un elicottero anti incendio che sta prelevando l'acqua dal laghetto dell'ex Snia". Lo rende noto Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza popolare ecologista. "È un fatto di una gravità inaudita - prosegue - siamo davanti all'ennesimo disastro ecologico. È la seconda volta che accade nell'arco dell'anno. Quella è una zona che deve essere controllata dalle forze dell'ordine. I cittadini hanno denunciato negli anni passati la presenza di insediamenti abusivi. L'ultimo rogo è avvenuto ad aprile a causa dell'esplosione di una bombola di gas presente in una baracca. Non bastano gli sgomberi servono delle azioni di vigilanza poiché puntualmente quel terreno viene più volte rioccupato è sommerso da rifiuti tossici provenienti dalla discarica Ama di via Teano. Gli abitanti sono stanchi di dover vivere nella paura. Il rogo di oggi ha sommerso il quartiere di un fumo irrespirabile e di fuliggine". (Com)