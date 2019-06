Forza Italia: Rizzi, Berlusconi e Salvini presente e futuro del Centrodestra

- “Forza Italia ha costruito il centrodestra, è questa la sua grande eredità. E per quanto mi riguarda nel presente e nel futuro del centrodestra ci sono solo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini”. Lo afferma in una nota Alan Rizzi, neo consigliere regionale e tra i promotori dell’iniziativa “Il Futuro per Forza” che questa mattina si è tenutoa a Sesto San Giovanni. Davanti a una platea che più volte ha indirizzato critiche su dirigenti nominati, Rizzi ha ribadito che “in 25 anni di storia politica, Forza Italia ha massacrato la classe dirigente preparata dei territori. Il Consiglio Comunale di Milano ad esempio - dice Rizzi - non ha avuto rappresentanti in Parlamento se non lo stesso Silvio Berlusconi”. (segue) (Com)