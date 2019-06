Piemonte: Alpette, accordo Uncem-Open Fiber per la banda ultralarga in montagna

- Uncem firmerà lunedì 1° luglio, alle ore 11, ad Alpette, in Canavese, un protocollo d'intesa con Open Fiber, società di telecomunicazioni che ha vinto le gare nazionali per la posa della banda ultralarga nel Paese, grazie a oltre 3,5 miliardi di euro di fondi pubblici. La firma si terrà ad Alpette, che è uno dei primi Comuni italiani e del Piemonte dove è iniziata la posa della fibra ottica per portare a tutti i cittadini, in tutte le case, la banda ultralarga. Uncem ha dal primo giorno di avvio del Piano seguito i lavori e la progettazione, puntando in particolare sull'informazione e sulla formazione rivolte agli Enti locali. Lunedì mattina in municipio dalle ore 11, si terrà un incontro aperto a tutti gli Amministratori locali e agli interessati al piano, con Andrea Falessi, responsabile relazioni istituzionali di Open Fiber. L'occasione è particolarmente importante per fare il punto sulle sfide del Piano che tocca i Comuni delle aree montane italiane, Alpi e Appennini, classificati come "aree bianche" dunque destinatarie dell'investimento pubblico di fondi europei regionali e statali. (segue) (Rpi)