Piemonte: Alpette, accordo Uncem-Open Fiber per la banda ultralarga in montagna (2)

- Il rapporto con Open Fiber, che lunedì verrà rafforzato, è strategico per Uncem. L'azienda sta infatti seguendo progettazioni e lavori nei Comuni italiani. "Molti Amministratori - sottolinea Marco Bussone, Presidente Uncem - conoscono ancora poco il piano e l'Unione nazionale dei Comuni montani vuole permettere un adeguato livello di informazioni, al fine di avere al più presto una nuova potente infrastruttura. Il digital divide, divario tra aree urbane e montane nella digitalizzazione, è una grande emergenza per i cittadini, per la pubblica amministrazione e per le imprese. Deve essere colmato grazie a un piano banda ultralarga senza ritardi e capace di spendere bene tutte le risorse pubbliche disponibili. Non si può fallire e nessuno deve rallentare il percorso. I ritardi invece a oggi purtroppo ci sono e sono gravi, causati in particolare da alcuni soggetti autorizzativi. Dobbiamo mettere olio per sbloccare il meccanismo, evitando nuovi intoppi. I tempi sono stretti e i lavori nei territori rurali e montani italiani richiedono un particolare sforzo. Da qui nasce il protocollo con Open Fiber che ha in mano il processo e anche grazie a Uncem può renderlo più snello ed efficace. L'incontro di lunedi ad Alpette è pubblico, molto importante per capire a che punto siamo e cosa possono fare gli Enti locali". (Rpi)