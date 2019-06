Cipro: questione territoriale, nuovo round consultazioni nel prossimo futuro

- Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, e il leader della comunità turco-cipriota dell’isola, Mustafa Akinci, si sono accordati oggi per organizzare un nuovo round di consultazioni per la risoluzione della questione territoriale. Lo ha reso noto oggi il portavoce del governo di Nicosia, Prodromos Prodromou. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Cna”, la decisione è stata presa durante un breve colloquio telefonico voluto da Akinci, che ha chiamato Anastasiades per augurargli una pronta guarigione a seguito di un incidente che gli ha procurato una frattura alla gamba destra. “Il presidente ha ricevuto una chiamata dal leader turco-cipriota, Mustafa Akinci, che gli ha augurato una pronta guarigione”, ha detto Prodromou. (Res)