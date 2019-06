Egitto: corpi decapitati trovati nel Nord Sinai

- Almeno 4 corpi decapitati sono stati scoperti oggi nella città di Arish, nel Nord del Sinai egiziano, causando uno stato di panico tra i residenti. Due abitanti della zona lo hanno riferito ad Agenzia Nova parlando in condizione di anonimato. Uno dei residenti ha riferito che i corpi sono probabilmente degli avvocati rapiti la scorsa settimana. "Ho ricevuto una telefonata minatoria nella quale mi si intimava di lasciare Arish o il mio turno arriverà presto", ha proseguito. Questo episodio fa eco agli attacchi anti-Copti dell'inizio del 2017, che hanno portato all'evacuazione di decine di residenti in Arish. Finora non si registra alcuna nota ufficiale in merito. (Cae)