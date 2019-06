India: Chhattisgarh, salgono a quattro le vittime dello scontro tra polizia e ribelli maoisti

- È salito a quattro il bilancio delle vittime dello scontro tra ribelli maoisti e agenti di polizia avvenuto ieri nello Stato indiano del Chhattisgarh, nel distretto di Bijapur, a Keshkutul. Sono tre gli agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) morti, ai quali si aggiunge una vittima civile, una ragazza di 14 anni; un’altra è rimasta ferita. Uno degli agenti, Mahadev Patil, è morto sul colpo; gli altri due, Madan Pal e Saji, dopo il ricovero in ospedale. La giovane deceduta è stata identificata come Jibbi Telam; l’altra, Rinki Hemla, è ricoverata a Bijapur. Secondo la ricostruzione ufficiale, uomini del battaglione 199 della Crpf e della polizia statale sono stati attaccati dai ribelli mentre effettuavano un’esercitazione in un’area forestale. Le due ragazze si trovavano a bordo di un furgone che transitava nella zona. (segue) (Inn)