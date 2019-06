Venezuela: paesi Brics disponibili a promuovere una soluzione della crisi (2)

- La riunione è stata organizzata dal Brasile, che ha la presidenza di turno del gruppo; Brasilia ospiterà il vertice annuale a novembre. Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, secondo quanto riferisce il quotidiano “O Estado de Sao Paulo”, ha rinunciato a chiedere il sostegno dei paesi Brics per porre fine al governo del presidente venezuelano, Nicolas Maduro, per evitare uno confronto diretto con la Russia e la Cina, che sostengono la presidenza di Caracas. Bolsonaro, inoltre, riporta lo stesso giornale, non è riuscito a incontrare il Gruppo di Lima, di cui il Brasile fa parte insieme ad altri undici paesi che stanno cercando di mediare per un’uscita dalla crisi venezuelana. (Brb)