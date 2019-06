Emergenza caldo: A2A, ieri consumi elettrici più alti mai registrati a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande caldo a Milano previsto anche nel fine settimana con temperature che si dovrebbero attestare intorno ai 35 gradi. Il caldo anomalo che sta investendo la città continua a far registrare livelli di consumo elettrico elevatissimi, che nella giornata di ieri hanno raggiunto la punta più alta mai rilevata in città, superando il precedente record del luglio 2015. Alle 14.03 di oggi, il massimo carico sulla rete elettrica giornaliero registrato in città è stato pari a 1.188 megawatt. L’incremento percentuale rispetto allo stesso giorno del 2018 è del 13 per cento, un aumento eccezionalmente alto se si considera che storicamente nei fine settimana i consumi elettrici subiscono una flessione. Unareti conferma il raddoppio delle squadre di pronto intervento in servizio anche nel fine settimana, per far fronte alle interruzioni che potrebbero ancora verificarsi. Il fenomeno solitamente colpisce limitate porzioni della rete elettrica cittadina che, salvo determinati casi particolarmente complessi, sono risolte velocemente con modifiche dell’assetto della rete e l’isolamento delle parti dell’impianto su cui è necessario intervenire. Unareti si scusa per i disagi verificati nella giornata di ieri, invita i cittadini a registrarsi al servizio di segnalazione delle interruzioni via sms e a segnalare eventuali problemi comunque esclusivamente al numero di pronto intervento 800.933.301 per una migliore gestione di eventuali criticità. (Com)