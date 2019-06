Arabia Saudita: Gargash (Emirati), suo ruolo crescente va a beneficio della regione

- Il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha dichiarato che la presenza dell'Arabia Saudita al vertice del G20 di Osaka, in Giappone, è stata "brillante", e che il ruolo crescente del Regno giova alla regione. "La brillante presenza saudita al G20 e il crescente ruolo di Riad a livello internazionale va a beneficio degli arabi e della regione, e il nuovo e rinnovato spirito testimoniato dall'Arabia Saudita sono promettenti", ha detto Gargash in un tweet. "Vediamo prosperità e stabilità nella sua stabilità", ha aggiunto il ministro. In precedenza, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha accolto con favore l'organizzazione del vertice del G20 nel regno saudita nel 2020 durante il suo discorso alla sessione di chiusura del vertice di Osakai. Il Principe ereditario ha sottolineato che il regno è determinato a collaborare con tutti i paesi "per trovare un consenso alle crisi nel mondo", aggiungendo che l'emancipazione delle donne e dei giovani è la chiave per la crescita globale.(Res)