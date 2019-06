Alba: lavori urgenti sull'asfalto, statale 231 chiusa nelle ore notturne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Anas, coordinamento territoriale Nord Ovest, ha comunicato al Comune di Alba l’immediata necessità di eseguire lavori straordinari di asfaltatura sul tratto stradale di sua competenza della Statale 231, dal 1° luglio al 3 luglio 2019. I lavori stradali Anas, non prorogabili, si aggiungono a quelli che il Comune di Alba effettuerà a partire dal 1° luglio sulla parte della tangenziale di sua competenza già ampiamente descritti e segnalati in città. Al fine di ridurre il più possibile i disagi alla cittadinanza, l’Amministrazione albese ha chiesto e ottenuto, da parte dell’ANAS, che la chiusura al traffico dal 1 luglio al 3 luglio 2019 avvenga esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 7:00 e che in orario diurno (dalle 7:00 alle 20:00) la viabilità venga regolarmente ripristinata ogni giorno in modo da essere regolarmente fruibile. L’Anas si è impegnata ad apporre apposita segnaletica negli orari notturni con la quale indicherà le viabilità alternative e le corsie libere alla circolazione.(Rpi)