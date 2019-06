Flat tax: Geraci (Lega) a "Nova", va fatta, Di Maio e Salvini si stanno chiarendo

- Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci, è stato netto: "Una riduzione drastica della pressione fiscale è un must per rilanciare l'economica italiana". Raggiunto telefonicamente a Palermo da "Agenzia Nova", dove si trova per un'iniziativa di promozione in Giappone di 100 eccellenze tra le microimprese artigianali del Sud d'Italia, il sottosegretario ha spiegato che l'eccessiva pressione fiscale "è uno degli elementi che determinano la bassa collocazione, al 51mo posto, dell'Italia nella graduatoria internazionale del 'Doing business' e pongono quindi il nostro paese in una situazione di svantaggio non solo per gli investitori stranieri, ma anche per italiani che, appunto, non investono". Il sottosegretario al Mise si è detto d'accordo con Giancarlo Giorgetti sulla necessità che sulla Flat tax si confrontino Conte, Di Maio e Salvini ed ha anticipato: "E' questione di giorni o settimane e i leader troveranno un accordo. Il chiarimento sta già avvenendo". Per Geraci "l'abbassamento della fiscalità va fatto, è condizione necessaria, ma non sufficiente per rilanciare economia". L'economista in quota Lega poi ha precisato: "Ci vuole anche il resto, snellimento della burocrazia, accelerazione dei processi civili, dei contenziosi. Insomma, due assi, la parte economica e quella legale-burocratica che devono andare di pari passo". (segue) (Rin)