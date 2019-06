Nicaragua: Osa sollecita ripresa negoziato, commissione presenterà rapporto entro 75 giorni

- La 49ma assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), che si è tenuta ieri a Medellin, in Colombia, ha adottato la risoluzione su “La situazione in Nicaragua”. Il documento, in cinque punti, ribadisce la preoccupazione della comunità interamericana per il deterioramento delle istituzioni democratiche e dei diritti umani nel paese centroamericano e il suo sostegno a una soluzione pacifica della crisi politica in corso da oltre un anno; sollecita la ripresa di un negoziato efficace tra il governo nicaraguense e l’Alleanza civica per la giustizia e la democrazia e il rispetto degli accordi raggiunti; esorta Managua a consentire l’ingresso della Commissione interamericana sui diritti umani e du altri meccanismi internazionali in materia di diritti umani. (segue) (Brb)