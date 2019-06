Sudan: Troika, popolo ha diritto a libertà di espressione

- Il popolo sudanese ha diritto alla libertà di espressione e alla libertà di riunione pacifica. E’ quanto si legge in una nota della Troika per il Sudan (Stati Uniti, Gran Bretagna e Norvegia), nel quale si chiede al Consiglio militare di transizione di “rispettare questi diritti, consentire proteste pacifiche ed evitare qualsiasi uso della violenza”. La Troika continua a sostenere la richiesta del popolo sudanese per una transizione pacifica e concordata verso la democrazia in Sudan. “Sosteniamo anche la mediazione in corso tra Unione Africana ed Etiopia. Chiediamo al Consiglio militare transitorio e alle Forze per la libertà e il cambiamento di impegnarsi in modo costruttivo con la proposta dell'Unione africana-Etiopia per realizzare una transizione democratica pacifica attraverso la formazione di un governo di transizione guidato dai civili. Tale transizione contribuirà a stabilizzare il paese e permetterà alla Troika e agli altri partner di lavorare con il governo del Sudan per affrontare le sfide economiche del paese”.(Res)