Rifiuti Roma: Iervolino-Sapienza (Radicali), si metta in sicurezza città per superare emergenza, poi soluzioni strutturali

- "Una strada per tamponare l'ennesima crisi dei rifiuti a Roma, in attesa che si mettano in campo le indispensabili soluzioni strutturali, c'è". Così, in una nota congiunta, Massimiliano Iervolino, membro di direzione nazionale di Radicali Italiani, e Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma. "Per percorrerla, tuttavia, - si legge nella nota - c'è bisogno della collaborazione di tutti: Roma Capitale, la Regione Lazio e il ministero dell'Ambiente. Lo diciamo da giorni: il ministero dell'Ambiente si faccia carico di convocare ad horas la cabina di regia affinché vengano ridiscussi, fino alla ripresa a pieno regime degli impianti di Malagrotta, i flussi regionali diretti agli impianti di trattamento del Lazio e le destinazioni finali dei rifiuti derivanti dalla lavorazione. Vista l'emergenza, questa riorganizzazione temporanea dei flussi e delle portate può essere resa esecutiva attraverso una serie di ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 191 D.Lgs152/2006) firmate dal Presidente Zingaretti e dalla Sindaca Raggi, con la vigilanza e la garanzia del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dall'articolo 206-bis comma 1 lettera a) del Testo unico ambientale. Mettere la testa fuori da questo pantano puzzolente, quindi, non è impossibile: occorre però la volontà politica di collaborare fino in fondo,- aggiungono i due esponenti Radicali - mettendo da parte i pregiudizi per superare il momento critico. Dev'essere altrettanto chiaro, però, che per abbandonare in modo definitivo l'emergenza Roma Capitale deve assumersi la responsabilità di adottare soluzioni strutturali: per questo - concludono - stiamo raccogliendo le firme sulla delibera di iniziativa popolare 'Ripuliamo Roma', che a breve depositeremo in Campidoglio". (Com)