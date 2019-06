Migranti: Di Maio su Sea Watch, capitana sarà giudicata da leggi Stato, ora cambiare trattato Dublino (2)

- Di Maio quindi osserva: "C’è della rabbia intorno a tutto questo e lo comprendo. Chi rappresenta i cittadini questa rabbia deve sforzarsi di capirla, perché non può essere ignorata. Capirla non significa alimentarla, perché poi altrimenti la rabbia si trasforma in insulti violenti che colpiscono tutte le parti e che vanno sempre condannati. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha motivato l’arresto della comandante affermando che 'le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare per la sicurezza di tutti'. Ancora una volta prendiamo atto dell’azione della magistratura, che quotidianamente svolge un egregio lavoro. È importante elogiare sempre, e non a giorni alterni, il prezioso contributo di giudici e magistrati, perché sono loro che hanno il dovere di far rispettare la legge nel nostro Paese". (segue) (Rin)