Migranti: Di Maio su Sea Watch, capitana sarà giudicata da leggi Stato, ora cambiare trattato Dublino (3)

- Il leader pentastellato poi continua: "Troppo spesso, invece, per simpatie o antipatie, la magistratura è stata vittima di attacchi gratuiti, anche da parte della politica. Non c’è cosa più sbagliata di interferire con il lavoro che i nostri servitori dello Stato svolgono con grande professionalità e serietà. Io dico che la politica a volte dovrebbe tacere e applaudire l’operato di chi dalla mattina alla sera si batte per far rispettare la legalità nel nostro Paese". (segue) (Rin)