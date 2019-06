Migranti: Di Maio su Sea Watch, capitana sarà giudicata da leggi Stato, ora cambiare trattato Dublino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora per Di Maio, "il caso della Sea Watch ha fatto emergere un fatto da non sottovalutare: in svariate circostanze l’Italia è stata trattata come lo 'zimbello d’Europa'. Questo perché? Semplice: perché i vecchi governi hanno sempre abbassato la testa, a discapito degli interessi del nostro Paese. Adesso però le cose devono cambiare: o l’Europa si sveglia oppure la svegliamo noi. Ripartiamo insieme, come una vera comunità, cambiando Dublino e il principio di chi prima accoglie poi gestisce. L’Italia - conclude - non può più farsi carico da sola del problema migranti e fin quando non saremo ascoltati, noi continueremo a farci sentire". (Rin)