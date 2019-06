Coree: Putin, stabilizzazione penisola può essere ottenuta solo attraverso dialogo

- Le autorità di Russia e Giappone ritengono che la stabilizzazione della penisola coreana possa essere raggiunta solo attraverso l’impegno diplomatico di tutte le parti coinvolte della vicenda. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al termine del suo incontro di oggi con il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, a margine del summit del G20 attualmente in corso a Osaka. “La risoluzione della crisi nordcoreana è una priorità per noi: i rischi e l’instabilità che contraddistinguono la penisola possono essere risolti solo attraverso mezzi politici e diplomatici, come il dialogo tra le parti coinvolte”, ha detto Putin, ribadendo l’importanza che le autorità di Mosca e Tokyo danno allo sviluppo delle regioni dell’Asia nordorientale. (Git)