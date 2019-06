Migranti: De Petris (Leu) su Sea Watch, da Salvini strategia della tensione

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, afferma in una nota: "Ci vuole una bella faccia tosta per chiedere di censurare parlamentari, rei di aver portato la loro solidarietà a un salvataggio in mare, dopo essersi sottratto alla giustizia, come ha fatto Salvini oppure avendo parlamentari indagati per reati veri. Davvero la Lega non si smentisce mai. Estreamente grave, in questa vicenda - precisa - non è il gesto di solidarieta' compiuto dai parlamentari saliti a bordo della Sea Watch, ma il freddo cinismo con cui Salvini ha cercato di drammatizzare quanto più possibile le cose, nella solita ricerca dell'effetto propagandistico, anche a costo di rischiare un incidente fatale. Quella del leader della Lega si confugura ormai come una vera e propria strategia della tensione", conclude la presidente De Petris. (Com)