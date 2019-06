Asti: AstiTeatro si chiude con "Scavi", performance ispirata a Antonioni

- Il festival AstiTeatro, nella città di Asti, si chiude domani, domenica 30 giugno: alle 17 (con replica alle 21) in Sala Gianni Basso (ex ridotto Teatro Alfieri) va in scena SCAVI, un progetto di Daria Deflorian e Antonio Taglierini scritto ed interpretato da Francesco Alberici, Daria Deflorian e Antonio Taglierini, una coproduzione A.D. e Festival di Santarcangelo.“Il mio lavoro è uno scavo, una ricerca archeologica tra gli aridi materiali del nostro tempo” diceva Michelangelo Antonioni. Anticipando il debutto di “Quasi niente”, uno spettacolo liberamente ispirato al film del 1964 “Il deserto rosso” di Michelangelo Antonioni, “Scavi” è un progetto collaterale, una performance per un numero limitato di spettatori, che vuole essere la restituzione pubblica delle “scoperte” della compagnia nella fase di indagine del lavoro, gli “scavi” appunto, che hanno portato alla luce il diario di uno degli assistenti alla regia, le fotografie di scene girate non montate, e i primi pensieri di Antonioni scritti a penna quando l’idea era vaghissima. Il regista ha dichiarato in un suo scritto: “Noi sappiamo che sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra un’altra ancora, e di nuovo un’altra sotto quest’ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà, assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà”. (segue) (Rpi)