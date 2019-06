Asti: AstiTeatro si chiude con "Scavi", performance ispirata a Antonioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19 lo Spazio Kor ospita il debutto di SEMPRE VERDE, da “Trilogia dei legami” di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, con Caroline Baglioni e Christian La Rosa.Il terzo elemento della Trilogia dei legami affronta quello che forse è il più complesso e affascinante tra i rapporti di sangue, ovvero quello tra Sorella e Fratello. Le vicende interiori dei protagonisti sono emblema di un’epoca, quella contemporanea, e assumono un valore generazionale, dove i personaggi incarnano sentimenti diffusi e contraddizioni del nostro tempo. Il fratello torna da un lungo vagare, ma vuole ripartire. La sorella non si è mai mossa da dove è nata. L’incontro tra i due è un viaggio verso il riconoscersi, che spazia tra la realtà fatta di incertezza, paura di non riuscire a costruire nulla con le proprie mani, e una memoria nella quale i due si ritrovano bambini, sognanti, giocanti. Un tempo, insieme, per ritrovare le radici. In questa Antigone e questo Polinice contemporanei, scorre un sangue che rischia di infettarsi, un sangue che sta sbiadendo, avvelenato dalla paura. Un sangue che però è lo stesso, un sangue che non può essere ignorato, qualunque cosa accada: il sangue dei Fratelli. (segue) (Rpi)