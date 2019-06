Roma: controlli Polizia locale nei luoghi della movida, sanzioni per circa 10 mila euro a tre locali in zona Ponte Milvio

- Dalla serata di ieri fino alle prime ore di questa mattina il XV gruppo Cassia della Polizia locale di Roma Capitale ha svolto una serie di controlli presso ristoranti e discoteche nell'area di Ponte Milvio, via Flaminia e via Cassia. A seguito degli accertamenti sono state elevate sanzioni per circa 10.000 euro nei confronti di tre attività, per il mancato rispetto degli orari di chiusura, per la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito, oltre che per il disturbo dovuto alla musica proveniente dai pubblici esercizi. Le verifiche hanno riguardato anche la regolarità dei titoli autorizzativi ed il rispetto delle norme in materia di sicurezza e antincendio. (Rer)