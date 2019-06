Diritti: partito da piazza duca d’Aosta il corteo del Milano Pride

- È appena partito da piazza duca d’Aosta il corteo del Milano Pride che si chiuderà in piazza Oberdan intorno alle 18. La lunga fila di carri colorati delle diverse associazioni per i diritti Lgbt copriva interamente tutta la strada da Milano Centrale fino a Via Vitruvio all’incrocio con via Mauro Macchi. Tantissime le persone in piazza, di ogni età, con cartelli che sostengono la parità dei diritti per la comunità omosessuale e Lgbt: dal “Bacia chi vuoi” al “Non scusarti mai per chi ami”. (Rem)