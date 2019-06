Diritti: De Corato, al Pride niente carri contro islam, persecutore di omosessuali

- Al Pride in corso oggi a Milano “non potevano mancare i richiami alla 'Sea watch' e all'accoglienza: nessun accenno, però, all'islam tanto amico dell'amministrazione comunale, che perseguita sistematicamente i gay. In Iran, in Yemen e in Brunei per il solo sospetto di essere omosessuali si viene uccisi. Lì dovrebbero andare a marciare per reclamare i loro diritti”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia in una nota. “Ma mussulmani e islamici sono amici di Sala, Majorino e compagni e nessun gay o lesbica è disposto a denunciare le pesanti discriminazioni del mondo mussulmano. Milano, nonostante la sfilata carnevalesca di oggi, non è mai stata intollerante”, conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. (Rem)