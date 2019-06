Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi unica responsabile degrado Roma, basta scaricabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi si conferma una vera campionessa di scaricabarile. Se Roma è diventata una discarica a cielo aperto, la colpa è solo di chi amministra la città e non certi di altri. È inutile perciò che la sindaca tenti di buttare la palla nel campo della Regione". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Fa bene l'assessore regionale Valeriani a ricordare che in 3 anni Roma non ha né progettato né realizzato un solo impianto e che non esiste una strategia per uscire dall'emergenza rifiuti. La città è allo sbando e Raggi, arrivati a questo punto, dovrebbe fare solo una cosa: andarsene e liberare il Campidoglio", conclude. (Com)