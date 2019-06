Forza Italia: Toti, non succubo di Salvini, ma no a "sirene" di Calenda

- No a una Forza Italia succube della Lega, ma no anche alle "sirene" che vengono dal centro sinistra. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti durante il suo intervento a "il futuro per Forza", la kermesse che si è tenuta questa mattina a Sesto San Giovanni. "Io ho grande rispetto per la storia della Lega -ha sottolineato Toti - ma non sono mai stato succubo di quella storia, in questi anni hanno fatto uno sforzo straordinario e non dobbiamo neanche dimenticare che se oggi governiamo in tante realtà è soprattutto sui muscoli di quel partito, non certo sulla gracilità nostra. Su questo bisogna essere molto chiari". "Però - ha proseguito il governatore della Liguria - io credo che i problemi di questo Paese oggi siano altri rispetto a quelli che denuncia la Lega. Anche se la Lega ha saputo denunciare problemi che esistevano e sottovalutarli non ci ha portato bene". Poi da Toti è venuto l'affondo contro le aperture alle "sirene" di Carlo Calenda. "Non possiamo però dimenticare che siamo un partito di popolo e certe sirene che sento dall’altra parte non sono quello di cui abbiamo sempre parlato. Il mondo delle imprese non è come ce lo racconta Calenda fatto solo sulle terrazze di Roma. Se non mi sento succubo dell’idea della Lega non mi sento neanche però assimilabile alle terrazze romane dei signori Calenda, con cui abbiamo poco da spartire". (Rem)