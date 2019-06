Libia: Haftar a Gharian, la risposta sarà dura per l’uccisione dei nostri

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), ha detto che la sua risposta alle forze che mercoledì scorso hanno occupato la città di Gharian, a sud di Tripoli, sarà "dura nei confronti di coloro che hanno ucciso e distrutto le case di persone d'onore che hanno fatto parte dell'esercito libico". Venerdì, diversi account sui ocial media hanno accusato gruppi armati alleati al Governo di accordo nazionale (Gna) a Gharian di rappresaglie dopo essere entrati nella città precedentemente controllata dall’Lna, "incluso l'uccisione di soldati feriti ricoverati nell'ospedale locale e l'incendio di case di esponenti pro-Lna in città ". "Questo atto spregevole non resterà impunito e perseguito, preservando la vita e le proprietà dei civili", ha detto Haftar in una dichiarazione ufficiale. "Incoraggio le nostre forze armate in prima linea a combattere il terrorismo e dico loro che gli atti di traditori che calpestano vite innocenti nella città di Gharian e nei suoi dintorni non hanno alcun effetto su di voi. La vittoria è vicina con l'aiuto di Dio, perché la vostra lotta contro il terrorismo è per il popolo, così che il tuo paese è sovrano, così come la sua aria, terra e mare contro ogni aggressione brutale".(Res)