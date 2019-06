Mobilità: Granelli, progetto VenTo su Naviglio pavese, riqualificazione, ciclovia e soste in sede protetta

- Un progetto di riqualificazione che s'inserisce nella ciclovia turistica europea. Lo ha definito così l'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli il progetto VenTo, durante l'incontro questa mattina con i cittadini alla "colazione con il sindaco" in zona Torretta. Il progetto è "la ciclabile che va da via Darwin, dalla parte della pedonale della Darsena, fino ad Assago, è tutta l'alzaia del naviglio che fa parte della VenTo, che è la ciclabile per Venezia e Torino e arriva fino alla darsena, in questo modo ci inseriamo in un progetto ciclo turistico nazionale, sistemando anche la viabilità qui" ha precisato Granelli. Si prevede "la sistemazione di tutta l'alzaia, in modo da lasciare un marciapiede pedonale lungo il naviglio, dando accessibilità e valorizzando il naviglio, e la ciclabile, in alcuni tratti in ciclabile in sede riservata e in altri tratti, dove ci sono le abitazioni, promiscua con le automobili ma a zona 30, e dei sensi unici che permettono l'accesso a tutte le abitazioni ma impediscono di usare l'alzaia come via d'ingresso in Milano". Per l'assessore alla mobilità quindi per "sfrecciare" si userebbero altre vie come "la Chiesa Rossa o l'autostrada", mentre l'alzaia rimarrebbe "o per i pedoni o per i ciclisti o per il traffico dei residenti e poi vengono messi degli alberi". Alcuni tratti, come quello di fronte al parco Donna Prassede, e la parte da via Gattinara verso Assago, "saranno solo ciclabili, perché lì non ci sono abitazioni" ha continuato Granelli. (segue) (Rem)