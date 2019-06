Mobilità: Granelli, progetto VenTo su Naviglio pavese, riqualificazione, ciclovia e soste in sede protetta (2)

- Esiste poi il tema della sosta delle auto, ne sono state contate 265, irregolari: "La sponda non è fatta per reggere il peso delle auto quindi è anche pericoloso - ha aggiunto Granelli - Recuperiamo in alzaia 50 posti mentre gli altri li recuperiamo nelle vie interne, lavorando su Fra Cristoforo, Renzo e Lucia, via Imperia e via Bordighera, trasformando la sosta lineare in sosta a pettine o a 45 gradi, ridando ai cittadini gli stessi numeri di sosta ma in sede protetta". Come saranno queste soste? "Tutto blu, perché ci permette di dare la gratuità ai cittadini - ha precisato l'assessore alla Mobilità - Se noi togliessimo i blu qui, si riempie di gente che deve andare a Famagosta e i cittadini perderebbero la totalità della sosta. I residenti usano questi e chi non lo è, usa il parcheggio di Famagosta". Interpellato sui tempi, Marco Granelli ha dichiarato: "Siamo al progetto esecutivo che va in gara a settembre e poi contiamo di iniziare i lavori a metà 2020, sono lavori che durano un anno e mezzo circa - ha concluso - I fondi europei che arrivano attraverso il governo sono il 30 per cento, per circa 2 milioni e mezzo come costo totale. In alzaia i tratti dove c'è la viabilità diventerebbero a zona 30, tranne quelli dove è solo ciclabile che rimane tale". (Rem)