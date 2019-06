Strage Viareggio: Toninelli, 32 vittime non si dimenticano, con Ansfisa alziamo livello guardia su sicurezza

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in merito alla strage ferroviaria di Viareggio, scrive su Facebook che "trentadue vittime non si dimenticano. Ovviamente la loro presenza è sempre viva nel cuore di familiari e amici. Ma il Paese tutto non può e non deve voltarsi dall'altra parte". Il titolare del Mit quindi aggiunge: "Dieci anni esatti dopo quella strage ferroviaria, essere qui a Viareggio per me è una grande emozione. Già nelle settimane scorse avevo fatto una visita privata alla 'casina dei ricordi', ma il coraggio e la forza di Marco Piagentini, di Daniela Rombi e dell'associazione 'Il Mondo che Vorrei', che in questi anni hanno sensabilizzato la società civile sul tema della sicurezza dei trasporti, meritano risposte precise dallo Stato". (segue) (Rin)