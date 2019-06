Strage Viareggio: Toninelli, 32 vittime non si dimenticano, con Ansfisa alziamo livello guardia su sicurezza (2)

- Nel ricordare poi che "la giustizia sta facendo il suo corso", il responsabile del dicastero di Porta Pia assicura: "Nel frattempo cresce da parte nostra lo sforzo per rendere sempre più sicuro il trasporto ferroviario, anche grazie alla nascente agenzia Ansfisa che saprà ulteriormente valorizzare le competenze di Ansf, l'organismo indipendente oggi dedicato a vigilare sulla tutela di chi viaggia in treno. Tuttavia l'attenzione su questo fronte non dovrà mai calare, affinché un incidente come quello di Viareggio non capiti mai più. Mai più", conclude. (Rin)