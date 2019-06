Roma: nella Capitale le celebrazioni per la festa dei Santi Pietro e Paolo, deviazioni e chiusure a traffico e tpl

- Per tutta la giornata di oggi, festa dei Santi Pietro e Paolo, dal centro alla periferia saranno molteplici gli eventi in programma. Tra questi, nel tardo pomeriggio, lo spettacolo di fuochi d'artificio sulla terrazza del Pincio. Dato il considerevole afflusso di persone previsto nell'area di piazza del Popolo, "ci saranno divieti di sosta, varchi di pre-filtraggio e transennamenti tra via del Corso, via di Ripetta e via della Principessa Clotilde, via del Babuino e viale Gabriele D'Annunzio", si legge sul sito di Muoversi a Roma. Sempre dal fronte Tpl per oggi e domani "saranno sospesi i lavori di manutenzione straordinaria sulla metro A. Il cantiere, sino al 14 luglio, solo nel fine settimana, interessa la tratta Subaugusta-Anagnina. Il servizio della metro A, dunque, il 29 e 30 giugno sarà regolare". Infine a Trastevere, per permettere la realizzazione dell'evento denominato "Na cena per tutti ", oggi "è prevista la chiusura al traffico di viale Glorioso, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Filippo Casini e via Gaetano Sacchi, eccetto mezzi di pronto intervento/soccorso in servizio di emergenza, garantendo altresì l’accesso al transito ai passi carrabili presenti e l’accesso in via Gaetano Sacchi e via Teodoro Pateras".(Rer)