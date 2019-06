+ Forza Italia: Toti, se parola non torna a base strade in partito potrebbero separarsi +

- Se la parola non tornerá alla base di Forza Italia le strade potrebbero separarsi. Lo ha detto il coordinatore nazionale Giovanni Toti nel suo intervento a "Il futuro per Forza" la kermesse che si è svolta oggi a Sesto San Giovanni "Non sto alla finestra a vedere Forza italia che muore: sono disponibile a qualsiasi cosa tranne che a dei compromessi che portano alla morte del paziente", "sono disponibile a discutere di tutto - ha evidenziato Toti rivolgendosi al pubblico - tranne che la parola debba tornare a voi e non ai dirigenti che stanno chiusi in una sala che sia a Roma o che sia a Milano. Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una voltab a mettere i gazebo nelle piazze, di far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa ripartire e confrontare le idee: chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti". "Se qualcuno pensa che tutto questo non sia possibile lo dica subito - ha ammonito Toti - perché io penso che le strade si separeranno. Stare a vedere per codardia, per insipienza e incapacità di leggere la realtà, ripetere una storia che è finita ed è passata e gli elettori l'hanno bocciata io non ci sto". (Rem)