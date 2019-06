Legalità: Grasso (Leu), auguri ad Addiopizzo, ha scosso coscienze

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, su Facebook in occasione del quindicesimo anniversario della nascita del "Comitato Addiopizzo", scrive: "Buon compleanno, 'Comitato Addiopizzo'. Grazie a voi in questi 15 anni centinaia di imprenditori e commercianti non pagano più il pizzo e sono sostenuti da una rete di persone che promuovono il consumo critico e la legalità. Grazie - aggiunge - perché attorno alla frase 'Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità' avete creato un grande movimento antiracket. Come dimenticare gli adesivi che nel 2004 un gruppo di voi ragazzi affisse per tutta Palermo con quelle parole? Fu una provocazione che scosse le coscienze di tanti. Oggi - conclude l'ex presidente del Senato - continua a essere il motore della rivoluzione culturale che si ispira all’esempio di Libero Grassi". (Rin)