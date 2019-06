Rifiuti Roma: Astorre (Pd), da Raggi basta scaricabarile con Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risolvere i problemi di questa città, in primis il dramma dei rifiuti che stazionano sulle strade, vicino ai parchi, all'uscita delle scuole. Questo dovrebbe fare un buon amministratore e questo pretendiamo dalla sindaca Raggi". Lo dichiara in una nota il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. "Lo ha sottolineato ancora una volta l'assessore Valeriani: lo scaricabarile con la Regione Lazio non è più tollerabile. - aggiunge Astorre - Serve solo a lavarsi la coscienza, e non a smaltire i rifiuti di cui Roma è sommersa".(Com)