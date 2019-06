Milano: Sala su fusione San Paolo e San Carlo, non sono contrario purché non lascino dei buchi

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante l'incontro di questa mattina con i cittadini del Quartiere Torretta, ha risposto a una domanda sul progetto di fusione degli ospedali San Paolo e San Carlo: "Ne stiamo parlando con la Regione - ha dichiarato il primo cittadino - non sono contrario all'accorpamento dell'ospedale San Paolo con il San Carlo purché nell'area non lascino dei buchi. Ne ho parlato con il presidente Fontana: se questo è un progetto che loro vogliono perseguire, bene, ma non mi lascino un buco. Su questo saremo intransigenti". (Rem)