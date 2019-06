Mercosur-Ue: Macri, “l’accordo è la cosa più importante firmata nella nostra storia”

- Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha dichiarato oggi che l’accordo tra il Mercato comune dell’America del Sud (Mercosur) e l’Unione europea rappresenta una grande opportunità per la crescita dell’economia e del lavoro e per la riduzione della povertà nell’area sudamericana. “È la cosa più importante che abbiamo firmato nella nostra storia”, ha affermato il leader argentino. Macri, che in qualità di presidente pro tempore del Mercosur ha incontrato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a margine del vertice dei capi di Stato e di governo di Osaka, in Giappone, ha ringraziato tutti gli altri leader per lo sforzo profuso. (segue) (Abu)